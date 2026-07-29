Arap Tayları Müzayedesinde Rekor Satış - Son Dakika
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Arap Tayları Müzayedesinde Rekor Satış

Arap Tayları Müzayedesinde Rekor Satış
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Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, tay müzayedesinde 39.5 milyon lira hasılat elde etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen safkan Arap koşu tayları, Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenen müzayedede 39 milyon 500 bin liralık satış gelirine ulaştı.

İşletmenin bulunduğu Mahmudiye ilçesi geniş ve doğal meraları, kaliteli kaba yem üretimine elverişli arazileri, temiz su kaynakları ve tayların gelişimini destekleyen iklimiyle safkan Arap atı yetiştiriciliğinde öne çıkıyor.

Seçkin aygır ve kısrak kadrosuna sahip Anadolu Tarım İşletmesinde uygulanan bakım, beslenme ve sağlık programları da yüksek performanslı tayların yetiştirilmesine katkı sunuyor.

TİGEM'in satış takvimi kapsamında 14 Temmuz'da düzenlenen müzayedede Anadolu Tarım İşletmesine ait 69 tay satışa çıkarıldı.

Müzayedede günün en yüksek bedelle satılan tayı, 2 milyon 600 bin lira ile Serhanbeyim'in yavrusu 2 yaşındaki erkek "Aşkın Olayım" oldu.

Onu yine Serhanbeyim'in yavrusu olan 2 yaşındaki erkek tay "Adler" 2 milyon 500 bin lirayla takip etti.

Taylardan 58'i alıcı bulurken, satışlardan toplam 39 milyon 500 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu Tarım İşletmesi, müzayedede 681 bin liralık satış ortalamasıyla işletmenin tüm zamanlarına ait en yüksek koşu tayı satış ortalamasına ulaştı.

"İşletme tarihindeki en yüksek satış ortalamasına ulaştık"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, AA muhabirine, işletmede 9 safkan Arap aygırı ve 157 damızlık kısrağın bulunduğunu söyledi.

Bu yılki satışlarda 58 tayın alıcı bulduğunu belirten Güler, "Toplam 39 milyon 500 bin lira hasılat elde ettik. 681 bin liralık satış ortalamasıyla işletme tarihindeki en yüksek ortalamaya ulaştık." dedi.

Güler, işletmede Serdümen, Semend, Yakupbey, Berksoy, Kardeşcan gibi yarış pistlerinde başarılar elde etmiş aygırların bulunduğunu ve ayrıca aygır kadrosunda bulunan Altaha temsilcisi Serhanbeyim isimli aygırın tayının da son satışta en yüksek bedelle alıcı bulduğunu ifade etti.

Satışların süreceğini aktaran Güler, "İşletmemizin, Sultansuyu Tarım İşletmesi ile birlikte düzenleyeceği ortak satışımız 11 Ağustos'ta, sezonun son satışı olan elit tay satışımız da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 20 Ekim'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Veterinerlerden taylara yakın ilgi

İşletmede görev yapan veteriner hekim Bengisu Gürel de kısrakların gebelik döneminden itibaren beslenme ve sağlık takiplerinin yapıldığını belirtti.

Tayların doğumdan sonra yaş gruplarına göre ayrıldığını kaydeden Gürel, düzenli beslenme, aşılama, parazit uygulamaları ve sağlık kontrollerinin veteriner hekimler tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Gürel, satış öncesinde tayların röntgen ve endoskopi kontrollerinin yapıldığını, sağlık kayıtlarının alıcılara sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Tayları Müzayedesinde Rekor Satış - Son Dakika

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