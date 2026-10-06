Arap Türk Bankası, Türkiye'nin ihracatında sigorta açığına dikkati çekti

Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Uluslararası Ticaret Forumu'nda (MIT 2026), uluslararası ticaretin finansmanı, sigorta, risk yönetimi ve sınır ötesi ödeme mekanizmaları ele alındı.

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen forumun ilk gününde, bankalar ve sigorta kuruluşlarının uluslararası ticaret işlemlerinin finansmanı ve sigortalanmasındaki rolü değerlendirildi.

Forumun ilk oturumunda konuşmacı olan Arap Türk Bankası Grup Müdürü Erdem Özenci AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bankanın 1977'deki kuruluşundan bu yana Kuzey Afrika'ya özel önem verdiğini belirterek, bankanın yüzde 63 hissesinin Libya Dış Bankasına ait olduğunu söyledi.

Özenci, Arap Türk Bankasının Türkiye'de Afrika sermayeli faaliyet gösteren tek banka olduğunu ifade ederek, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin Afrika ve Orta Doğu'yla ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik stratejisine destek verdiklerini kaydetti.

"Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracatı 2025 itibarıyla yaklaşık 13,5 milyar dolar düzeyinde"

Bankanın 30'dan fazla ülkeye yapılan ihracatın finansmanına destek verdiğini belirten Özenci, Libya, Cezayir, Tunus, Fas ve Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ile Sahra Altı Afrika ülkelerine ihracatın finansmanına katkı sunduklarını dile getirdi.

Özenci, Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracatının 2025 itibarıyla yaklaşık 13,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu, Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin ise yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye-Libya ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması yönünde hedef ortaya konulduğunu aktaran Özenci, Arap Türk Bankasının bu hedefe ulaşılması ve Türk ihracatçılarının desteklenmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Sigorta alanında önemli bir mesafe alınması gerekiyor"

Türkiye'nin ihracatında sigorta mekanizmalarının kullanımının artırılması gerektiğine de dikkati çeken Özenci, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 275 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Türk Eximbank tarafından sigortalanan ihracat hacminin ise 27,5 milyar dolar düzeyinde kaldığını ifade etti.

Bu rakamların, ihracatın yaklaşık yüzde 90'ının Eximbank sigortası dışında gerçekleştirildiğini gösterdiğini kaydeden Özenci, ticari işlemlerde akreditif dışında peşin, mal mukabili ve vesaik mukabili gibi farklı ödeme yöntemlerinin de kullanıldığını söyledi.

"Sigorta alanında Türkiye açısından önemli bir mesafe alınması gerek"

Özenci, "Bu forumun ana başlıklarından biri olan sigorta alanında Türkiye açısından önemli bir mesafe alınması gerektiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Forumun ilk gününde ayrıca ticaret finansmanı ve uluslararası ticaret için stratejik ortaklıklar ile fintek, sigortacılık teknolojileri, siber güvenlik ve sınır ötesi ticaret ödemeleri konuları ele alındı.

Forumun ikinci gününde ticari kredi sigortası ve uluslararası ticarette risk yönetimi ile tahkim, hasarlar ve zararların tahsili başlıkları değerlendirildi.

Program kapsamında B2B iş görüşmelerinin yapılmasının ardından forum kapanış oturumuyla sona erdi.