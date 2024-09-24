Arap Ülkelerinden İsrail'e Sert Kınama

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Kuveyt, Umman, Irak ve Filistin'in yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları şiddetle kınayarak, Beyrut yönetimiyle dayanışma halinde olduklarını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının şiddetle kınandığı ve Lübnan ile dayanışma içinde istikrarına ve egemenliğine uzanan her türlü girişime karşı olunduğu belirtildi.

Saldırılarla bölgenin istikrar ve güvenliğine yönelik büyük bir tehlike tehdit edildiği ifade edilen açıklamada, yapılanların uluslararası hukuk ve örflerin ihlal edildiğinin altı çizildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da İsrail saldırılarını kınayan açıklamasında, Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının bölgenin istikrar ve güvenliğini tehlikeli şekilde tehdit ettiği ve bölgeyi şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca, uluslararası toplumun İsrail saldırılarına son verilmesi için gerekli adımları atmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik "siyonist saldırının yansımalarının görüşülmesi için" İslam İşbirliği Teşkilatının toplanması çağrısı yaptı. Sudani, yardımları ulaştırmak ve Lübnan'a yakıt gönderilmesini kolaylaştırmak için bir hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Lübnan saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "savaş alanının" genişletilmesi çabası içinde olunduğu ve tüm bölgenin patlatılmasına gayret edildiği kaydedildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarını kınadı. Ebul Gayt, saldırıların bölgesel durumu "patlatma tehdidi" içerdiği ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının "bölgeyi patlama noktasına" getirme gibi tehlikeli bir tehdit içerdiğini ifade etti.

Budeyvi, uluslararası toplumdan gerginliğin tırmandırılmasından kaçınmak amacıyla derhal harekete geçmesini talep etti.

Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır'dan da çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

Söz konusu Arap ülkelerinin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail saldırıları kınanırken, yaşananlardan endişe duyulduğu vurgulanmıştı.