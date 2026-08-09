Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan, Hukuk Müşavirliği atamasında Veli Ağbaba'nın müdahalesi olduğu iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan, Hukuk Müşavirliği atamasında Veli Ağbaba'nın müdahalesi olduğu iddiasına yalanlama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras\'tan, Hukuk Müşavirliği atamasında Veli Ağbaba\'nın müdahalesi olduğu iddiasına yalanlama
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hukuk Müşavirliği görevine getirilen kişinin Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu ve görevlendirmeye Ağbaba'nın müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Eski müşavirin görevden alınmadığını, kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi'nin Hukuk Müşavirliği görevine getirilen kişinin, "YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası veya yakını olduğu, görevlendirmenin Ağbaba'nın müdahalesiyle gerçekleştirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin Hukuk Müşavirliği görevinde yaşanan değişikliğe ilişkin gündeme getirilen iddialara yanıt verdi.

Aras, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyemizde görev yapan ve çalışmalarından memnun olduğumuz Hukuk Müşavirimiz Rabia Uçar Balaban, görevinden alınmamış ve istifaya zorlanmamıştır. Kendisi, tamamen özel nedenleri doğrultusunda ve kendi iradesiyle görevinden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Kendisine, kurumumuza uzun yıllardır verdiği emek ve başarılı çalışmaları nedeniyle görevine devam etmesini istediğimi de bizzat ifade ettim. Ancak kendisi özel nedenleri nedeniyle ayrılma kararını sürdürmüştür.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Göreve yeni getirilen Hukuk Müşavirimizin Sayın Veli Ağbaba'nın akrabası veya yakını olduğu ve bu görevlendirmenin Sayın Ağbaba'nın müdahalesiyle gerçekleştirildiği yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni Hukuk Müşavirimiz uzun yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımızdır ve Sayın Veli Ağbaba ile herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu görevlendirmede Rabia Uçar Balaban'ın da görüşü ve önerisi olmuştur. Dolayısıyla bu görev değişikliğini 'tasfiye', 'akraba ataması', 'siyasi müdahale' veya 'kast sistemi' gibi ifadelerle kamuoyuna sunmak gerçeği yansıtmadığı gibi, kurumumuzda uzun yıllardır emek veren çalışma arkadaşlarımız açısından da haksızlık oluşturmaktadır."

"BÖYLESİNE CİDDİ İDDİALAR, YAYIMLANMADAN ÖNCE TARAFLARA SORULMALI"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev ve sorumlulukların belirlenmesinde temel ölçütlerinin, liyakat, kamu yararı ve Muğla'ya hizmet olduğunu vurgulayan Aras, "Basının eleştiri ve sorgulama hakkına her zaman saygı duyuyoruz. Ancak kişilerin ve kurumların itibarını doğrudan ilgilendiren böylesine ciddi iddiaların yayımlanmadan önce taraflarına sorulmasının ve bilgilerin doğrulanmasının gazetecilik sorumluluğunun bir gereği olduğuna inanıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hiçbir kişinin veya siyasi çevrenin kişisel müdahalesiyle yönetilmemektedir. Muğla'nın iradesine, kurumlarımızın liyakatine ve çalışma arkadaşlarımızın emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan, Hukuk Müşavirliği atamasında Veli Ağbaba'nın müdahalesi olduğu iddiasına yalanlama - Son Dakika

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