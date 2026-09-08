Araştırma: 2023'te 1,7 milyon kişi pasif içicilik yüzünden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Araştırma: 2023'te 1,7 milyon kişi pasif içicilik yüzünden hayatını kaybetti

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The Lancet'te yayımlanan araştırma, 2023'te dünya genelinde 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bunun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu.

Dünya genelinde yapılan araştırmada, 2023'te yaklaşık 1,7 milyon kişinin pasif içiciliğe maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

"The Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmada, 204 ülke ve bölgedeki pasif içicilik yaygınlığı ile buna bağlı hastalık yükü incelendi.

Araştırmada, 2023'te dünya genelinde yaklaşık 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığı ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yetişkin ölümlerinin en başta "iskemik kalp hastalığından", çocuk ölümlerinin ise "alt solunum yolu enfeksiyonundan" kaynaklandığı aktarıldı.

Araştırmada, pasif içiciliğin küresel ölçekte önemli bir sağlık riski olmaya devam ettiği belirtilerek özellikle kadın ve çocukların korunması için daha güçlü tütün kontrol önlemleri alınması çağrısında bulunuldu.

Pasif içicilik, tütün ürünü kullanan kişilerin çevresindekilerin dumana istemeden maruz kalması olarak tanımlanıyor ve kalp hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ile kanser başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kaynak: AA

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