Araştırma: Ay'daki su 1 milyonluk kenti 2,5 yılda tüketebilir - Son Dakika
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Araştırma: Ay'daki su 1 milyonluk kenti 2,5 yılda tüketebilir

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Ay yüzeyinde yaklaşık 1 milyar ton su bulunduğu varsayımıyla yapılan araştırma, 1 milyon kişilik bir kentin bu kaynakları 2,5 yıldan kısa sürede tüketebileceğini ortaya koydu. Suyun geri dönüştürülmesi halinde bile kaynakların en fazla 100 yıl yetebileceği belirtildi.

Bilim insanları, Ay yüzeyinde büyük miktarda su bulunduğunun tahmin edilmesine rağmen bu kaynakların milyonlarca kişinin yaşayacağı kalıcı bir yerleşim yeri için yeterli olmayabileceğini ortaya koydu.

"Frontiers in Space Technologies" dergisinde yayımlanan araştırmada, Ay'da insan kullanımına uygun yaklaşık 1 milyar ton su bulunduğu varsayımından hareketle burada kurulabilecek farklı büyüklükteki yerleşimlerin su ihtiyacı hesaplandı.

Suyun insan tüketimi, temizlik, gıda üretimi, roket yakıtı ve oksijen elde edilmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılacağını göz önünde bulunduran bilim insanları, Ay'da 1 milyon kişinin yaşadığı bir kentin mevcut su kaynaklarını 2,5 yıldan kısa sürede tüketebileceğini belirledi.

Araştırmacılar, su rezervlerinin Ay'da kalıcı bir yerleşim bölgesi için yeterli olmayabileceğini aktararak, suyun mümkün olduğunca geri dönüştürülmesi halinde bile kaynakların en fazla 100 yıl yeteceğini vurguladı.

Çalışmanın başyazarı Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Martin Elvis, 100 yıllık sürenin de ancak su tüketiminin büyük ölçüde sınırlandırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Elvis, Ay'daki mevcut su kaynakları dikkate alındığında kısa vadede büyük bir şehir kurulmasının gerçekçi olmadığını belirterek, gelecek 30 yıl içinde "kasaba tarzı" daha küçük bir yerleşimin kurulabileceği değerlendirmesinde bulundu.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şubatta şirketinin Mars'ta yerleşim kurma planları yerine Ay'da "kendi kendine büyüyebilen" bir şehir kurmaya öncelik vereceğini ve bunun 10 yıldan kısa sürede gerçekleştirilebileceğini söylemişti.

Kaynak: AA
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