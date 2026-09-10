Araştırma, Endonezya'daki dişlerde 25 bin yıllık uyarıcı izi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araştırma, Endonezya'daki dişlerde 25 bin yıllık uyarıcı izi buldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da yapılan bir araştırma, uyarıcı madde kullanımının 25 bin yıl öncesine kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Griffith Üniversitesi bilim insanları, Endonezya'daki erken dönem avcı-toplayıcılara ait dişlerde areka cevizi izlerine rastladı.

Avustralya'da yapılan bir araştırma, uyarıcı madde kullanımının 25 bin yıl öncesine kadar uzanabileceğini ortaya koydu.

Avustralya merkezli Griffith Üniversitesinden bilim insanları, Endonezya'da bazı erken dönem avcı-toplayıcılarının iskelet kalıntılarında, uyarıcı ve psikoaktif özellikler taşıyan yemiş türü "areka cevizi"nin izlerine rastladı.

Bu topluluklara ait iki insan dişi üzerinde biyomoleküler analiz yapan araştırmacılar, iskelet kalıntılarından birinin yaklaşık 25 bin ila 16 bin yıl diğerinin ise 7 bin 600 ila 6 bin 300 yıl öncesine ait olduğunu belirledi.

Her iki diş örneğinde derin ve yuvarlak oluklar tespit eden araştırmacılar, bu aşınmaların areka cevizinin ağızda emilmesi sonucu oluştuğunu saptadı.

Araştırmacılardan Adam Brumm, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu bulgunun, "dünya çapında uyuşturucu madde kullanımının en eski kanıtı olabileceğini" belirtti.

Bu yemişin, Batı toplumlarında yeteri kadar bilinmediğini ifade eden Brumm, areka cevizinin dünyada alkol, kafein ve nikotinden sonra en yaygın kullanılan dördüncü "psikoaktif madde" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Griffith Üniversitesi, Avustralya, Endonezya, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma, Endonezya'daki dişlerde 25 bin yıllık uyarıcı izi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trabzonspor’da ibre Şenol Güneş’e döndü Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
Rusya’nın tatil cennetinde alevler yükseldi İnsansız deniz araçlarıyla vurdular Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 20:01:20. #7.12#
SON DAKİKA: Araştırma, Endonezya'daki dişlerde 25 bin yıllık uyarıcı izi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement