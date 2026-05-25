Kırsal ve şehirli çocukların resimleri farklı dünyaları yansıtıyor

Resim öğretmeni Betül Kılıç'ın OMÜ'de hazırladığı tez kapsamında, 6-9 yaş arası 15 kırsal ve 15 şehirli öğrenciden günlük yaşamlarını resmetmeleri istendi. Toplam 90 resim incelendi. Prof. Dr. Karahan, şehirdeki çocukların telefon, tablet ve oyun karakterleri çizdiğini, kırsaldakilerin ise doğa, hayvan ve arkadaş oyunlarını resmettiğini belirtti. Şehirli çocukların resimlerinde soluk renkler ve kapalı alanlar, kırsaldakilerde ise yeşil tonlar ve açık alanlar hakimdi. Karahan, çocukların teknolojiyle ilişkisinin dengelenmesi gerektiğini vurguladı.