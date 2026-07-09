Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde 7 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mehmet (66), yengesi Emine (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve saklandığı fındık bahçesinde polis ekiplerince yakalanan Muammer Gülen'in (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.