Arazi Kavgasında 1 Ölü, Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı.
Bağlıkaya beldesinde dün çıkan tüfekli kavgada Veyis E.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Niyazi D.'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Niyazi D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Niyazi D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Veyis E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri Niyazi D'yi gözaltına almıştı.
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