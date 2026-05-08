Ardahan'a 650 Ton Bitüm Desteği
Ardahan'a 650 Ton Bitüm Desteği

08.05.2026 14:15
AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Bakan Bayraktar'dan Ardahan için 650 ton bitüm desteği aldı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ardahan ve ilçeleri için talep edilen 650 ton bitüm desteğinin verildiğini bildirdi.

Koç, AA muhabirine, Bakan Bayraktar'ı ziyaret ederek Ardahan'da yürütülen İl Özel İdaresi ve belediyelerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyarette Ardahan ve ilçelerinde kullanılmak üzere 650 ton bitüm desteği talebinin kabul edildiğini aktaran Koç, desteklerinden dolayı Bakan Bayraktar'a teşekkür etti.

Söz konusu desteğin Ardahan'ın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına önemli olduğunu belirten Koç, "Şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Ardahan'a yönelik taleplere her zaman olumlu yaklaştı. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

