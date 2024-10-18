Ardahan\'a Mevsimin İlk Karı Düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Kısa süreli etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve yeşil alanlar beyaza büründü.
Vatandaşlardan Melih Aktürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Daha önce yüksek kesimlere kar yağmıştı, şimdi şehir merkezine yağdı. İnşallah kışımız kolay geçer." dedi.
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