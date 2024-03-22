Ardahan-Artvin kara yolunda çığ düştü

Van'da Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtım programları düzenledi. Hüsrev Paşa Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bugün 49 bin kiraz, 6 bin vişne olmak üzere 55 bin fidanı daha vatandaşa dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Çatak ilçesinde de vatandaşlara 4 bin kiraz ve 500 vişne fidanı dağıtıldı.