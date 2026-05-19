Başkan Demir'den 19 Mayıs Mesajı: Gençler Yarınları İnşa Edecek

(ARDAHAN) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin bilim, sanat ve çağdaş değerler ışığında ülkenin yarınlarını inşa edeceğini ifade etti.

Ardahan Belediye Başkanı Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Demir mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetin; azim, kararlılık ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe taşınacağını vurguladı.

Gençlerin bilim, sanat ve çağdaş değerler ışığında Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceğini ifade eden Demir, Ardahan'da gençler için daha yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Demir mesajının sonunda, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı; tüm gençlerin ve Ardahan halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.