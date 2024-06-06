Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Yarpuzlu Dondurma Projesini Anlattı - Son Dakika
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Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Yarpuzlu Dondurma Projesini Anlattı

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Yarpuzlu Dondurma Projesini Anlattı

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bir etkinlikte, Yarpuzlu dondurma projesini anlattı. Öğrenciler, projenin Ardahan'a kazandırılması ve yerelde üretim imkanı bulabilmesi için kadın girişimcilerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ardahan Bilsem Müdürü, etkinliğe katılan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, öğrencilerin gelişimini destekleyen projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

06.06.2024 11:11
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Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, "Yarpuzlu Dondurma" projelerini anlattı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda öğrenciler, öğretmenleri Esra Ece Aydın ile Ardahan Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine proje hakkında bilgi vedi.

Esra Ece Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin akademik başarılarının yanında yaşadıkları yöreye uygun çözüm üretebilmelerinin önemini anlatarak, Yarpuzlu dondurmanın Ardahan'a kazandırılması ve yerelde üretim imkanı bulabilmesi adına kadın girişimcilerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Ardahan Bilsem Müdürü Elif Kral da toplantıya katılım sağlayan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Çınar, kurul üyesi Nesrin Arslangörür'e, velilere ve emek sarf eden öğrencilere teşekkür etti.

Kral, "Öğrencilerin gelişimini destekleyen her projeye imkanlar dahilinde destek veriyoruz. Onlara daha iyi imkanlar yaratmak için de çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Yarpuzlu Dondurma Projesini Anlattı - Son Dakika

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