Ardahan Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan Bisiklet Festivali Başladı

Ardahan Bisiklet Festivali Başladı
11.07.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da ilk kez düzenlenen festivalde bin bisikletçi 40 kilometre pedal çevirdi.

ARDAHAN'da bu yıl ilk kez düzenlenen Ardahan Bisiklet Festivali, başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bin kişi, 40 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli öncülüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Ardahan Bisiklet Festivali'nin ilk gününde katılımcılar, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'nde kayıt yaptırdı. Festivale kayıt yaptıran bin bisikletçi, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'nden başlayarak Hanak ilçesine kadar uzanan 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Hanak'taki etkinliklerin ardından sporcular, Damal Atatürk Silüeti güzergahında düzenlenen ikinci etap sürüşüne katıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen paramotor gösterisi ve konserler de festivale heyecan kattı.

Vali Çiçekli, festivalin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda kentin geleceğine yapılan önemli bir yatırım niteliği taşıdığını söyledi.

'Muhteşemsin Ardahan' vizyonuyla şehrin sahip olduğu değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Çiçekli, "Biz 'Muhteşemsin Ardahan' diyerek çıktığımız bu yolda şehrimizin sahip olduğu bütün değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Ardahan artık sadece kışın değil, yazın da doğa sporlarının, bisiklet turizminin, kampçılığın ve açık hava etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Bu festival bunun en güzel başlangıcıdır. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, emeği geçen kurumlarımıza ve Ardahanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Ardahan Bisiklet Festivali çok daha geniş katılımla uluslararası düzeye ulaşacak ve 'Muhteşemsin Ardahan' sloganı yalnızca bir ifade değil, tüm ziyaretçilerimizin burada yaşayacağı bir duygu olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Ardahan, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nın eşini ağırladı Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 20:15:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Ardahan Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.