Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliği tarafından hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Ardahan'da 15 köye 96 adet 3'lü sıvat dağıtıldı. Proje kapsamında hayvanların su ihtiyacı karşılanırken, meralara verilen önem de vurgulandı.

08.08.2024 12:47
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Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince bölgede tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, DSİ 243. Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda, 15 köyde kullanılmak üzere muhtarlara 96 adet 3'lü sıvat teslim edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da hayvancılık ve tarımı geliştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Projenin anlamlı olduğunu belirten Çiçek, "Bu şekilde projeleri bir araya koyduğunuzda zamanla büyük işler oluyor. Bizler mera hayvancılığını daha nitelikle hale getirmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi destekler ve çalışmalar söz konusu. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu çalışmaların devamı gelecek." dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da hükümet olarak bölgede hayvancılığa yönelik yatırımların desteklendiğini, bu yılın 7 ayında 8 milyon liralık desteğin sağlandığını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ise söz konusu projelerin meralara verilen önemin ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle, hayvanlar su ihtiyacını giderirken, kümelenmelerini önlemiş olacağız. Bu manada ciddi bir alt yapı sorunu giderilmiş olacak. 96 adet 3'lü sıvatın yanı sıra 26 bin metre 32'lik kangal boru da dağıtıyoruz. Meralar bizim çok önemli, gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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