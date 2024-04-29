Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Ardahan\'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Ardahan Valiliği, merkezdeki bir lise pansiyonunda kalan 25 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı. Öğrencilerin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği belirtildi. Gıda ve su numuneleri incelemeler için ilgili kurumlara teslim edildi.

29.04.2024 18:10
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Ardahan Valiliği, kentte eğitim gören 25 lise öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrencinin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Pansiyonda öğrencilere verilen gıda ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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