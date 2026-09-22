Ardahan'da aileler arası kavgada 5 şüpheli tutuklandı, tutuklu 7'ye çıktı

Ardahan'da kayınpeder ile damat arasında başlayan ve ailelerin karışması üzerine büyüyen kavgada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Kent merkezinde Turan ve Kızıl aileleri arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Kavganın ilk gününde 2 kişinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.