Ardahan\'da Askeri Araç Devrildi: 2 Yaralı

ARDAHAN'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.

Kaza, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan astsubaylar Mustafa T. (38) ve Nurullah Ş. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.