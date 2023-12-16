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Ardahan'da atıl arazi açık otoparka dönüştürüldü - Son Dakika
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Ardahan'da atıl arazi açık otoparka dönüştürüldü

Ardahan kent merkezinde Milli Emlak'a ait 600 metrekarelik atıl arazi, özel idaresince açık otoparka dönüştürüldü. Karagöl Mahallesinde yapılan düzenleme çalışmasının ardından 60 araçlık açık otopark hizmete açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, araç park alanına olan ihtiyaç nedeniyle böyle bir çalışma yapıldığını belirtti.

Ardahan\'da atıl arazi açık otoparka dönüştürüldü
16.12.2023 - 13:05,
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Ardahan kent merkezinde Milli Emlak'a ait 600 metrekarelik atıl arazi özel idaresince açık otoparka dönüştürüldü.

Karagöl Mahallesinde 600 metrekarelik alanda yapılan düzenleme çalışmasının ardından 60 aracın park edeceği açık otopark yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kentte araçlar için park alanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

İhtiyaç dolayısıyla böyle bir alanı değerlendirmek istediklerini belirten Emin, "Ekiplerimiz orada düzenlemeye yönelik kısa bir çalışma yaptı. Yer düzenlemesinin ardından açık otoparka dönüştürüldü. Şuan vatandaşımıza 60 araç park edecek hizmeti veriyoruz. Sonuçta arazi boş duruyordu. Hem değerlendirilmiş oldu, hem de alanın kirlenmesi de önlenmiş oldu. Park imkanı da ücretsiz sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA
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