Ardahan\'da CHP Adayı Faruk Demir Önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.05 itibarıyla Ardahan'da oyların yüzde 13,07'si sayıldı. Ardahan'da 48,84 ile CHP Adayı Faruk Demir, birinci sırada bulunuyor.

Ardahan Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 47,2, AK Parti yüzde 46,68, DEVA Partisi yüzde 3,51, YRP yüzde 0,8, İYİ Parti yüzde 0,59.

Ardahan'da oy sayma işlemleri devam ediyor.