Ardahan\'da Cumhur İttifakı Adayı Yunus Baydar önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.55 itibarıyla Ardahan'da oyların yüzde 18,18'i sayıldı. Ardahan'da 45,85 ile Cumhur İttifakı Adayı Yunus Baydar, birinci sırada bulunuyor.

Ardahan Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 45,85, CHP yüzde 45,77, DEVA Partisi yüzde 4,92,, YRP yüzde 1,08, İYİ Parti yüzde 0,65.

Ardahan'da oy sayma işlemleri devam ediyor.