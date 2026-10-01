Ardahan'da Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar Valiliğe yürüdü, Vali Yamlı da katıldı - Son Dakika
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Ardahan'da Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar Valiliğe yürüdü, Vali Yamlı da katıldı

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Ardahan\'da Dünya Yaşlılar Günü\'nde yaşlılar Valiliğe yürüdü, Vali Yamlı da katıldı
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Ardahan'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaşlılar, vatandaşlar ve öğrenciler PTT Kavşağı'ndan Valiliğe yürüdü. Etkinlik sonrası Vali Ömer Hilmi Yamlı yaşlılarla sohbet etti, yaşlılar da yürüyüşe eşlik ettiği için Yamlı'ya teşekkür etti.

Ardahan'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki PTT Kavşağı'nda toplanan yaşlılar ile vatandaşlar ve öğrenciler, Valiliğe kadar yürüdü.

Etkinlik sonrası konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yaşlıların kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Yamlı, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Bizim için kıymetlisiniz." dedi.

Yaşlılar da Vali Yamlı'ya yürüyüşlerine eşlik ettiği için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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