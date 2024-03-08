Ardahan\'da firari hükümlü yakalandı

Ardahan'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.
T.K, Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe' projesi kapsamında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yaşlı vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ve sürüş kuralları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından jandarma ekipleri gözetiminde pratik eğitim yapıldı.
Ankara'da yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartman, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerden sızan duman sebebiyle 2 kişi hastaneye kaldırılırken, bina sakinleri ise ölümden döndüklerini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçlerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ise 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu vurguladı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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