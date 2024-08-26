Ardahan'da firari hükümlü yakalandı

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Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ö'nün yakalanması için çalışma yapıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.