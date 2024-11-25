HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çatısı uçan ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı. Ekipler, fırtınanın devam etmesi sebebiyle bölgedeki vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Fırtına Nedeniyle Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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