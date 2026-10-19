Ardahan'da gün batımında uçak kuyruk izi ve ay gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Ardahan'da gün batımında uçak kuyruk izi ve ay gökyüzünde görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da gün batımı sırasında uçak kuyruk izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde görülen izler, güneşin batışıyla gökyüzünde belirginleşti ve ayın da görüldüğü anlarda manzara daha etkileyici hale geldi.
Ardahan'da gün batımı sırasında uçak izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde görülen uçak kuyruk izi), güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde belirginleşti.
Ay'ın da görüldüğü anlarda manzara daha etkileyici hale geldi.
Kaynak: AA
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