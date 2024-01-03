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Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika
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Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

Ardahan'da sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Ardahan-Kars karayolunun Ortageçit Köyü'nde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü. Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.

Ardahan\'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
03.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:34
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Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

ARDAHAN - Ardahan'da sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Ardahan- Kars karayolunun Ortageçit Köyü'nde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
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