23:19 • •
Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
ARDAHAN - Ardahan'da sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.
Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Ardahan- Kars karayolunun Ortageçit Köyü'nde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı - Son Dakika