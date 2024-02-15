Ardahan'da İtfaiye Ekipleri Buz ve Kar Kütlelerini Temizliyor - Son Dakika
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Ardahan'da İtfaiye Ekipleri Buz ve Kar Kütlelerini Temizliyor

Ardahan\'da İtfaiye Ekipleri Buz ve Kar Kütlelerini Temizliyor

Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buz ve kar kütleleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çatılardaki buz ve kar kütleleri eriyerek tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemi olarak alana şerit çekti ve ardından çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkan buz ve kar kütlelerini itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düşürdü.

15.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buz ve kar kütleleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.

Kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çatılardaki buz ve kar kütleleri eriyerek tehlike oluşturmaya başladı.

Bu durumu fark eden vatandaşlar Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak vatandaşın güvenliği için alana şerit çekti.

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düşürdü.

Kaynak: AA

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