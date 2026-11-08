Ardahan'da kamyon ve otomobil çarpıştı, otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da kamyon ve otomobil çarpıştı, otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

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Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk köyü yolunda kamyonla çarpışan otomobilde ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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