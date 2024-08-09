Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 KMC 74 plakalı otomobil ile 34 GNF 955 plakalı kamyonet, Ardahan- Göle kara yolunun Yalnızçam köyü yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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