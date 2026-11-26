Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan iki kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı bölümünde karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yollar yeniden tüm araçların geçişine açıldı.