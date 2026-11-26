Ardahan'da kar ve buzlanma sonrası iki kara yolu tüm araçların geçişine açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan iki kara yolu, karla mücadele ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden tüm araçlara açıldı. Böylece Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü güzergâhlarında ulaşım normale döndü.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan iki kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kentte dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı bölümünde karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yollar yeniden tüm araçların geçişine açıldı.
Kaynak: AA
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