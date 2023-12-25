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Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle 57 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle 57 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

25.12.2023 - 16:47,
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ARDAHAN'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara mevkileri, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan-Posof ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan uluslararası kara yolunda da tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR yolda kaldı. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Öte yandan 57 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Ardahan\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 57 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle 57 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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