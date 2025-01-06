Ardahan'da Kar Yağışı Başladı

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Ardahan'da soğuk hava sonrası kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından Ardahan'da, gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının son bir haftadır sıfırın altında 12-20 derece aralığında seyrettiği Ardahan'da, gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Etkisini artıran kar yağışı nedeni ile kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte kentte güzel görüntüler oluştu. Soğuk havanın ardından kar yağışının yeniden başladığını söyleyen İsmail Günal, "Kara kış yeniden geldi. Araçlarımız kar altında ve bizde temizliyoruz" dedi.