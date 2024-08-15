Ardahan\'da Kelebekleri Andıran Sineklerin Toplu Ölüm Uçuşu

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Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görünen sinekler, tarihi Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor.

Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü, bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor.

Sineklerin toplu uçuşları zaman zaman kar yağışını andırıyor.