Ardahan\'da Kura Nehri\'nin devamında sular buz tuttu

Ardahan'da sular buz tuttu

ARDAHAN - Soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da Kura Nehri'nin devamında kurulan sette akan su buz tuttu. Buz tabakaları oluşan Kura Nehrindeki bu görüntüler Antarktika'yı akıllara getirdi.

Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı. Donan nehrin devamında kurulan 'set' adeta bir şelale görünümünü aldı.

Kar yağışının ardından soğukların etkili olduğunu söyleyen Can Polat Aktaş, görüntünün Antarktika'yı andırdığını ve doğal bir güzelliğin ortaya çıktığını söyledi. Aktaş, "Ardahan'da kar yağışının ardından soğuklar başladı. Şu anda Sibirya soğukları etkili oluyor. Kura Nehrinin yüzeyi tamamen dondu. Havamız soğuk olabilir ama insanımız sıcakkanlı" dedi.