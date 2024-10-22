Ardahan'da Kurtlar Görüntülendi

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Arazide dolaşan 2 kurt böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yerleşim yerine ilerleyen 2 Kurt yoldan geçen araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Ardahan-Şavşat karayolunun Değirmenli köyü arazisine kurt indi. Bu sırada yoldan araçla geçen sürücü, kurtları fark etti. Sürücü, yol kenarındaki arazide bekleyen iki kurdu telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde karayolundan karşıya geçen kurt, Sahara dağı eteklerine doğru ilerleyerek izini kaybettirdi.