Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
K.G. (21) idaresindeki motosiklet, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Çamlıçatak köyü içindeki alt geçit inşaatına çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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