Ardahan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ardahan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

17.07.2025 22:29
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Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü K.G. (21) yaşamını yitirdi.

Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

K.G. (21) idaresindeki motosiklet, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Çamlıçatak köyü içindeki alt geçit inşaatına çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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