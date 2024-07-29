Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı - Son Dakika
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Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı

Ardahan'da etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı. Kentte, etkili olan sağanak sonrası güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

29.07.2024 21:44
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Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Ardahan'da etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu. Kentte, etkili olan sağanak sonrası güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara yarattı. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Gökkuşağını fotoğrafını çeken vatandaşlardan Özkan Şimşek, Değirmenli köyünde sağanak yağışın ardından güneşin çıkmasıyla ortaya çıkan Gökkuşağı görüntüsü gerçekten muhteşem dedi.

Şimşek, "Batıda insanlar sıcaktan yanarken diz Doğu'da, Ardahan'da hemen her gün yağan yağmurla birlikte serin bir havada yaşıyoruz. Buranın yaz aylarında tabiat güzelliği çok müthiş. Sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı da gerçekten görsel bir şölen sundu. Burada her gün sobalar yanıyor" dedi.

Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da sağanak sonrası gökkuşağı - Son Dakika

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