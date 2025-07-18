Ardahan\'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama

Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da ekipler, Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını kentte engellemek için en ücra noktalara kadar gidip aşılama yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, başta büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını kentte engellemek için ise veterinerlerden oluşan ekipler, yayla, belde, köy ve mezralara ulaşmak için hazırladıkları plan doğrultusunda yola koyuluyor.

Zorlu doğa koşullarında görev yapan ekipler, kentteki yaklaşık 340 bin büyükbaş ve 170 bin küçükbaş hayvana yönelik sürü bağışıklığını sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için çaba gösteriyor.

Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de çalışmaları bizzat yerinde inceliyor.

Son olarak Artvin sınırındaki yaklaşık 3 bin rakımlı Ardıçdere Yaylası'nda, İl Müdürü Cineviz koordinesinde hayvanların aşı işlemi gerçekleştirildi.

Cineviz, AA muhabirine, hayvanlardaki söz konusu hastalıkla mücadelenin hassasiyetle sürdüğünü söyledi.

Türkiye'de en son 60 yıl önce gözlemlenen şap hastalığının SAT-1 versiyonuna yeniden karşılaşıldığını belirten Cineviz, "Ülkemiz genelinde salgın ciddi manada sorun olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda ilimizde de şap hastalığının SAT-1 versiyonuna karşı tedbir amaçlı bazı çalışmaları hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

"İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonumuz marifetiyle aldığımız karar gereği önleyici anlamda hastalığın ilimize bulaşmasını veya bulaşırsa da en asgari şekilde zarar vermesini sağlamak adına alınan karar gereği ilimiz genelinde bir karantina uygulamasını hayata geçirdik." diyen Cineviz, kentte hayvanlara uygulanmak üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-1 versiyonuna yönelik aşıları da hızlıca temin ettiklerini anlattı.

"Hedeflenen çalışmanın yüzde 70'i tamamlandı"

Sahadaki mevcut durumu gözlemlemek adına yaylalarda ve en ücra noktalarda bulunduklarını dile getiren Cineviz, şöyle devam etti:

"Meralarımızı ve işletmelerimizi yerinde ziyaret ediyoruz. Yetiştiricilerimizin karşılaşmış oldukları sorunları yerinde, onlarla istişare ederek çözüm üretme noktasında da ortak akılla hareket etme eğilimindeyiz. Hastalığın bulaş riskini engellemek, bulaştıktan sonra da vereceği zararı asgariye indirmek açısından bakanlığımızdan temin etmiş olduğumuz 80 bin doz aşıyı sahada hızlıca uygulamaya başladık.

Şu an itibarıyla aşı çalışmamızda hedeflemiş olduğumuz alanlardaki faaliyetlerimizi yüzde 70 seviyesinde tamamlamış durumdayız. Bir an evvel elimizdeki bütün büyükbaş hayvanların özellikle şap hastalığı, SAT-1 versiyonu yönünden aşılama çalışmalarını tamamlamak amacıyla hızlı bir şekilde gece gündüz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Merkeze bağlı Samanbeyli köyünde hayvancılık yapan vatandaşlardan İrfan Avşar da çalışmadan memnun olduğunu belirterek, hayvanların sağlıklı olması için veteriner hekimlere kendilerinin de yardımcı olduğunu anlattı.