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Ardahan'da terör saldırıları ve PKK protesto edildi

Ardahan'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi. Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitler anıldı ve teröre tepki gösterildi. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Etkinlik, Kongre Caddesi'nde yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.

Ardahan\'da terör saldırıları ve PKK protesto edildi
25.12.2023 - 19:38,
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Ardahan'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Milli Egemenlik Parkı'nda terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla "şehide saygı, vatana sadakat" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Kay, şehitler için toplandıklarını belirterek, teröre tepkilerinin süreceğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerinde bulunan Kay, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz ölmeselerdi, aşık olurlardı, şiirler yazarlardı. Öldüler şiirlerini gömdüler. Bir güzel kıza değil, bin cefaya güldüler. Kırmızı bir gül vermek vardı, Allah'ın emriyle ve peygamberin kavliyle vazgeçtiler. Onlar Allah'ın peygamberine komşuluğu seçtiler."

Etkinlik, Kongre Caddesi'nde yapılan yürüyüşünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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