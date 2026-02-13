Ardahan'da Tır Geçişlerine Kar Engeli

Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.
Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
