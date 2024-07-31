Ardahan'da Uyuşturucuyla Mücadelede 6 Kişi Tutuklandı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son 4 ayda uyuşturucuyla mücadelede 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Çiçek, AA muhabirine, son 4 aylık çalışma sürecinde 14 şüphelinin uyuşturucuyla mücadelede yakalandığını, 6'sının mahkemece tutuklandığını söyledi.

Amaçlarının bu ve benzeri olayları kentte bitirmek olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Huzurlu olan ilimizin daha da huzurlu olması için çalışıyoruz. Son 4 aylık süre zarfında uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonlarda yakalanan 14 kişiden 6'sı tutuklanmıştır. Başta uyuşturucu olmak üzere diğer alanlarda da çalışmalarımız aralıksız sürecek."