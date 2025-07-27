Ardahan\'da Veterinerlerden Zorlu Yayla Turu

Ardahan'da veteriner hekimler, yeni doğan kuzuları kimliklendirmek ve hayvan hastalıklarını önlemek için yaylalara doğru zorlu yolculuklar yapıyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvan varlığının korunmasına yönelik başta şap aşısı ve kimliklendirme olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan 50 kişilik veteriner hekim, yeni doğan kuzuları kimliklendirmek ve kayıt altına almak için en ücra yaylalara gidiyor.

Çiftçilerin bulunduğu noktalara arazi araçlarıyla ulaşan veteriner hekimler, burada hayvanlara küpe takıyor, cinsi ve yaşı gibi bilgileri kayıt altına alıyor. Aynı zamanda da ekip, bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik aşılama çalışmaları da yürütüyor.

3 bin rakımlı yaylaya çıktılar

Son olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı Artvin sınırındaki yaklaşık 3 bin rakımlı Ardıçdere Yaylası'na çıkan ekipler, burada Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz'in de katılımıyla hayvanlara "Koyun keçi çiçek", "Küçükbaş hayvan veba" ve "Brusella Rev-1" aşısı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cineviz, AA muhabirine, çalışmanın 170 bin küçükbaş hayvanı kapsadığını söyledi.

Otlatma döneminde hayvan hareketliliğinin çok yoğun olduğunu ifade eden Cineviz, şöyle konuştu:

"Bu anlamda mevcut hayvan sayımızın güncelliğini sağlayabilmek açısından kimliklendirme çalışmalarını da yer gözetmeksizin yapmaya devam ediyoruz. Hekim arkadaşlarımızın vasıtasıyla yaylalarda, meralarda, işletmelerde zamanı geldiğinde güncelleme çalışmalarını yapmak için küçükbaş hayvan işletmelerimizi ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda burada aşılama çalışmalarını da bir yandan yürütüyoruz."

"Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Yerinde yapılan hizmetin sevk işlemlerinde yaşanabilecek mağduriyetleri ortadan kaldırdığını anlatan Cineviz, "İşletme ziyaretlerimizde hekim arkadaşlarımızla birlikte üreticilerimizle yapmış olduğumuz değerlendirmelerle de mevcutta yaşanan sorunları yerinde tespit etmiş, onlarla bir nevi eğitim çalışmasını da bir yandan yürütmüş oluyoruz." dedi.

Cineviz, yapılan çalışmalarla, üreticilerin desteklerden de maksimum seviyede istifade etmelerini amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde hastalıklardan da koruyucu şekilde tedbirlerimizi geliştirmemiz anlamında yaptığımız bu çalışmalar kıymetli. Çalışmalarımızı yaz süresi boyunca yayla ve meralarda yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Üretici İbrahim Ponba da çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlar gelip kimliklendirme ve aşılama çalışması yapıyor. Bizim için gerçekten çok güzel ve iyi bir çalışma çünkü kimliklendirme, aşılama yapılmadan zaten hayvanımızı satışa sunamıyoruz. Bir de aşılamanın zamanında yapılması hayvanımızı koruyor." ifadelerini kullandı.