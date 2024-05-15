Ardahan'da Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak - Son Dakika
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Ardahan'da Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Ardahan\'da Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Damal ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kanadı kırık olan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

15.05.2024 17:19
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Ardahan'ın Damal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Seyitören köyünde hayvanlarını otlatırken uçamayan kızıl şahini gören Ali Cankan (52), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP ekiplerince teslim alınan şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kanadı kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kuşu bulan Ali Cankan, AA muhabirine, yaralı kuşu ekipler gelene kadar arkadaşının evine götürerek beslediğini söyledi.

Kuşun iyileşmesini istediklerini belirten Cankan, "Doğaya, yaban hayvanlarına sahip çıkmak ve korumak bizim insanlık görevimiz. Umarım kızıl şahin bir an önce iyileşir de yaşamına devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ardahan, Damal, Hayvan Hakları, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak - Son Dakika
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