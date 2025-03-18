Ardahan'da Yaya Kaza Kurbanı

Ardahan'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.A. idaresindeki 06 CGV 698 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu Samancılar mevkisinde yolda yürüyen Metin Fidan'a (26) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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