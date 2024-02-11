Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili Olmaya Başladı - Son Dakika
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Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili Olmaya Başladı

Ardahan\'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Soğuk Hava Etkili Olmaya Başladı

Ardahan'da son 55 yılın en yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Dükkan ve otomobil camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bitki, ağaç ve bahçe korkulukları kırağı tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

11.02.2024 15:23
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ARDAHAN'da son 55 yılın en yoğun kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Son 55 yılın en yoğun yağışını alan Ardahan'da, kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, dükkan ve otomobil camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bitki, ağaç ve bahçe korkulukları kırağı tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Öte yandan karla mücadele çalışmaları da sürdü. Kent merkezinde 95 santimetreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi geçen kar nedeniyle İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

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