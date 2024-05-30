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Ardahan'daki Şeytan Kalesi doğaseverleri ağırlıyor

Ardahan\'daki Şeytan Kalesi doğaseverleri ağırlıyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan Şeytan Kalesi, karların erimesiyle turistik gezilere başlayan doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Tarihi kalenin bulunduğu bölge, yeşile büründü ve ziyaretçiler doğada yürüyüş yaparak güzel zaman geçirebiliyor. Şeytan Kalesi, tarihseverler ve fotoğrafseverler için de büyük bir ilgi odağı haline geldi.

30.05.2024 11:33
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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi, karların erimesiyle doğaseverleri ağırlamaya başladı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kent, karların erimesiyle turistik gezilere başlayan doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve çevresi yeşile büründü.

Kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu bölgedeki kanyonda doğada yürüyüş de yapıp güzel zaman geçiriyor.

Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin, Urartular döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.

"Şeytan Kalesi eşine az rastlanan güzellikte"

İstanbul'dan gelen turistlerden Bünyamin Aygün, AA muhabirine, tarihi kalenin gezilmesi gereken yerler arasında tercih edildiğini söyledi.

Şeytan Kalesi'nin her mevsim ayrı güzel olduğunu ifade eden Aygün, şunları kaydetti:

"Şeytan Kalesi eşine az rastlanan güzellikte. Aynı zamanda muhteşem bir haberleşme kulesi. Doğaseverlerin, tarihseverlerin ve fotoğrafseverlerin özellikle bu bölgeyi gelip görmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Her mevsim vahşi doğanın güzelliklerini ve o estetiğini bir günde yaşamaları mümkün."

Kaleyi ziyaret eden turistlerden Burçak Yakın da tarihi kalenin kentin eşsiz ve nadide eserlerinden biri olduğunu belirterek, "Buraya ailelerimizle ve arkadaşlarımızla kalabalık grup olarak geldik. Herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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