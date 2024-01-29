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Ardahan İl Özel İdaresi, Karlı Köylere Veterinerlerin Ulaşımını Sağladı - Son Dakika
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Ardahan İl Özel İdaresi, Karlı Köylere Veterinerlerin Ulaşımını Sağladı

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köylere aşılama çalışması yapan veterinerlerin ulaşımını sağladı. Damal ilçesine bağlı Otağlı köyüne giden veterinerler, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla yolu açarak aşılama çalışmasını gerçekleştirdi. Ardahan'da gece sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ve kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı belirtildi.

Ardahan İl Özel İdaresi, Karlı Köylere Veterinerlerin Ulaşımını Sağladı
29.01.2024 - 22:31,
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Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, aşılama çalışması yapan veterinerlerin yolu kar nedeniyle kapalı olan köylere ulaşımını sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 3 kişilik ekip, buzağı ölümlerini önlemeye yönelik başlatılan aşı programı kapsamında, Damal ilçesine bağlı Otağlı köyüne doğru yola çıktı.

Otağlı köyü yolunun Damal yol ayrımında itibaren kapalı olduğu bilgisinin alınması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Köye giden veterinerler, araçların çıkamadığı noktalara da yürüyerek ulaşarak aşılama çalışmasını gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Kaynak: AA
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